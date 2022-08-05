الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لمعركة أسيوط.. مشاجرة وحريق

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تفاصيل معركة أسيوط التي تم خلالها تبادل إطلاق النار وحرق محال وحظائر ماشية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة آلية.

بلاغ بوقوع مشاجرة وحريق في مركز أبنوب بأسيوط

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بوقوع مشاجرة وحريق بإحدى القرى بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول «شخصين» أحدهما مصاب برش خرطوش بالجسم، وطرف ثان «3 أشخاص، مقيمين بذات الناحية»، على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري وإصابة أحد أفراد الطرف الأول، وقيامهم بإشعال النيران بمنحل ملك أحد أفراد الطرف الأول، وكذا أشعل أفراد الطرف الأول النيران بحظيرة ماشية مملوكة لأحد أفراد الطرف الثاني.

ضبط أطراف المشاجرة: اعترفوا بالواقعة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أفراد الطرف الثاني «2 فرد خرطوش محلي الصنع»، وبمواجهة الطرفين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط 3 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية

وخلال حملة أمنية بالقرية المشار إليها تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم «2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 3 فرد محلي»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.