مصرع قائد دراجة بخارية صدمته سيارة في أطفيح

اصطدمت سيارة بدراجة بخارية، مما أدى لمصرع قائد الدراجة بمنطقة أطفيح، وألقى رجال المباحث القبض على السائق، وأُخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

بلاغ بوقوع حادث

ورد بلاغ لرئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

وكشفت المعاينة والتحريات اصطدام سيارة بدراجة بخارية، مما أدى لمصرع قائد الدراجة البخارية، يبلغ من العمر 29 عامًا.

ألقى رجال المباحث القبض على سائق السيارة، وأُخطر اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائباه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وجارٍ التحقيق مع السائق.