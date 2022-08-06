الجهاد الإسلامي: لا حديث عن تهدئة.. والرد سيستمر

نقلت وكالة «معا» الفلسطينية أن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، صرح أنه «لا حديث عن تهدئة أو وساطات حتى اللحظة»، مع استمرار موجة التصعيد والقصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار المصدر في الجهاد الإسلامي إلى أن «الوضع يتجه للتصعيد».

سرايا القدس تعلن استشهاد قائدها

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، استشهاد قائدها «تيسير محمود الجعبري»، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية الذي ارتقى جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء أمس بمدينة غزة.

القصف يتواصل

ويتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف الأهداف في قطاع غزة، في وقت تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ صوب البلدات والمدن الإسرائيلية.