إنقاذ طالبة حاولت التخلص من حياتها بتناول مادة سامة في المنيا

أقدمت طالبة في الثانوية العامة على التخلص من حياتها، في إحدى القرى التابعة لمركز أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، بعد رسوبها في شهادة الثانوية العامة 2022، بأن تناولت مادة سامة اليوم السبت، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذها، وتم نقلها إلى مركز السموم بمستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى أبو قرقاص المركزي، بوصول طالبة تُدعى «ن. أ.»، 18 سنة، مصابة بارتفاع في درجة الحرارة وحالتها العامة سيئة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تناولت مادة سامة، وتقرر تحويلها إلى مركز السموم الملحق بمستشفى المنيا العام لإسعافها.

طالبة تتناول مادة سامة لرسوبها في الثانوية

وأفادت التحريات الأولية، التي أجرتها المباحث، أن الطالبة تناولت مادة سامة بعد علمها برسوبها في شهادة الثانوية العامة، التي تم إعلانها اليوم السبت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

طالب يتخلص من حياته لرسوبه للعام الثاني

وشهدت محافظة المنيا، في وقت سابق اليوم، إقدام طالب من أبناء مركز العدوة، في أقصى شمال غرب المحافظة، على التخلص من حياته، لرسوبه في الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، حيث قام بشنق نفسه داخل منزله الكائن بإحدى القرى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

المنيا تسجل المركز الرابع بين أوائل الثانوية

في المقابل، سجلت محافظة المنيا أحد المراكز المتقدمة بين أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، حيث جاء الطالب مارك ناجح، من أبناء مركز سمالوط، بمدرسة «العهد الجديد 175 الثانوية الخاصة، من بين أوائل الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة، في المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية.

وتُعد المنيا من بين المحافظات التي يخرج منها أوائل بالثانوية العامة في كل عام، عدا العام قبل الماضي، الذي خلت فيه المحافظة لأول مره منذ تسعينيات القرن الماضي من أوائل الثانوية، ثم عادت الأمور غلى سابق عهدها في العام الماضي، حيث جاء الأول مكرر بشعبة العلمي علوم من أبناء مدينة المنيا.