والد الأول على الثانوية «ستيم»: ابني يرغب في الالتحاق بكلية الطب

على الرغم من صعوبة وعمق الدراسة في مدارس المتفوقين «ستيم» استطاع الطالب أسامة محمد سعد فتحي، ابن مدينة الإسكندرية، أن يصبح الأول على طلاب هذا النظام.

وقال الدكتور محمد سعد فتحي، والد أسامة، إنه كان متفوقًا طوال السنوات السابقة، لكنه لم يكن يتوقع أنه سيكون الأول، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا ووفقه الله.

الفضل يرجع لمدرسته ثم والدته وإخوته في تفوقه

وأضاف «فتحي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفضل يرجع للمدرسة التي توجد بها متابعة جيدة، ووالدته وإخوته الذين ساندوه وقدموا الدعم المعنوي له، مشيرًا إلى رغبته في الالتحاق بكلية الطب، والتخصص تحديدًا في جراحة المخ والأعصاب.

وأوضح أن الصعوبات التي واجهها تكمن في الضغط العصبي الذي واجهه وعدم تنظيم وقته وتضييعه أحيانًا، مضيفًا أن اللغة العربية هي المادة الوحيدة التي يأخذ فيها درسًا، وذلك بسبب أن الدراسة تكون باللغة الإنجليزية.

الطالب يقيم في المدرسة الأسبوع كاملاً

نظام المدرسة يسمح بوجود الدروس الخصوصية، حيث يقيم الطالب في المدرسة الأسبوع كاملاً، فلا يوجد إرهاق مادي، بعكس إخوته الذين تكلفوا في الثانوية الكثير.

ونصح أهالي المقبلين على الثانوية العامة في نهاية حديثه مع «الوطن»، ألا يتسببوا في ضغط عصبي لهم وأن يقدموا لهم الدعم المادي والمعنوي، كما نصح الطلاب بأن يكونوا حريصين على التفوق وينظموا أوقاتهم.