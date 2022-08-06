الأولى في الثانوية العامة «مكفوفين»: «حققت حلم والدي المتوفى.. ومحتارة بين جامعتين»

قالت ناريمان أحمد، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة من المكفوفين، إنها سعيدة بتفوقها خلال دراستها للثانوية العامة، إذ حققت أمنية والدها المتوفى، بأن تحصل على 399.5 من 410، والمرتبة الأولى على كافة المكفوفين في الشعبة الأدبية «السنة كانت صعبة وتعبت كتير جدا، ولكل مجتهد نصيب».

أمنية «ناريمان»

وأضافت «ناريمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها تطمح بدخول إما كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أو كلية التربية لغة عربية، ولكنها لم تحسم ترددها ذلك حتى الآن «أنا بحب الاتنين، اللغة والسياسة، وأنا محتارة بين الجامعتين».

واستطردت بنبره حزينه: «بابا كان نفسه يشوف اليوم ده، وهو توفى من 4 سنين، ولكن أكيد شايفني وحاسس بيا».

الأولى في الشعبة الأدبية

فيما قالت زينب أكرم، الحاصلة على المركز الأول في الشعبة الأدبية، إنها تفاجأت من حصولها على المركز الأول في الشعبة الأدبية، ولم تتوقع حدوث ذلك لها بالرغم من سعيها الدؤوب في المذاكرة والفهم والحفظ «ربنا أداني على قد كرمه، لأن اجتهادي ميجبش أني أبقى الأولى على مستوى الجمهورية».

وأضافت «أكرم»، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنها تسعى إلى الالتحاق بكلية الحقوق نظرا لشغفها الكبير بهذا المجال «عايزة أكون ملمة بالقوانين وأعرف الحقوق والواجبات، وعايزة أتعين في الجامعة وأكون معيدة فيها».