ضبط 500 صفيحة سمن مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، حملات تموينية مكبرة على المصانع، وذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالمراقبة الدائمة على المصانع غير المسجلة، ومواد التصنيع؛ لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجاري والسرقة.

حملات مشددة على المصانع

وتمكنت إدارة تموين برج العرب بالاشتراك مع حملة مركز ومدينة برج العرب، من خلال شن تلك الحملات في نطاق الإدارة، ضبط مصنع سمن بعلامات تجارية غير مسجلة، وقد أسفر عن الآتي: أن مصنع السمن يقوم باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وهذا يُخالف ما يُنص عليه القانون.

5 أطنان سمن مجهولة المصدر

بالإضافة إلى ضبط والتحفظ على 500 صفيحة سمن مجهولة المصدر، يصل وزن الواحدة إلى 10 كجم، بإجمالي كمية تصل قدرها إلى 5000 كجم، أي ما يُعادل 5 أطنان.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.