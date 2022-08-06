ربيع: قناة السويس تحظى بإشادات عالمية.. والإيرادات زادت 22% مقارنة بـ2010

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ القناة الجديدة اختصرت مدة رحلة السفن عبر القناة إلى 11 ساعة بدلا من 22 ساعة، وبدونها لما يكن ممكنا أن نحقق إيرادات تفوق 7 مليارات دولار مثلما حدث في العام المالي الماضي: «مكناش هنحقق 5 مليارات دولار حتى، ومرت في القناة 22 ألف سفينة، مقابل 17 ألف سفينة في العام قبل الماضي».

وأضاف «ربيع» خلال تصريحات تلفزيونية: «لولا قناة السويس الجديدة لكان تصنيف مصر ضعيفا في الملاحة البحرية، إذ أضافت لقناة السويس ككل، طريقا آمنا قادرا على استيعاب كل أحجام السفن في العالم من الجيلين الثالث والرابع للخطوط الملاحية بالكامل».

زيادة كبيرة في الإيرادات وعدد السفن

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «في عام 2010 مرّ عبر القناة نحو 15 أو 16 ألف سفينة، ولكن الآن هذا الرقم بلغ 22 ألف سفينة، بزيادة قدرها 25%، كما زاد العائد بنحو 22%، أي أن الفارق كبير جدا»، مشددًا على أنّ القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحفر قناة السويس مشروع عملاق: «كل يوم احنا في تقدم ومشروعات جديدة حتى نحافظ على هذا المشروع بذلك الوهج الذي نتحدث عنه».

كل دول العالم مهتمة بقناة السويس

وواصل: «تأتينا إشادات دولية من العالم كله، والمنظمات الدولية المهتمة بالملاحة، والكل مهتم ويشيد بما تم في قناة السويس والإنجازات التي حدثت فيها، والإيرادات التي تحققت».