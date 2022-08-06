تفاصيل مقتل قهوجي في دمياط.. «قدم للزبون الشاي ناقص سكر»

داخل إحدى المقاهى بقرية تابعة لمركز الزرقا في محافظة دمياط، نشبت مشادة كلامية بين عامل بالقهوة «ح.س» في العقد الثاني من عمره وأحد الزبائن بسبب تقديم العامل الشاي للاخير وبه نقص في السكر، وتدخل الحاضرون محاولين فض الاشتباك، ولكن أقدم الزبون على التعدي على عامل القهوة بسلاح أبيض فسقط أرضًا.

العامل توفي قبل وصوله المستشفى

حمل الأهالي العامل وتوجهوا به إلى المستشفى ولكن المجني عليه توفي قبل وصوله إلى المستشفى الموجود بالقرب من مسرح الجريمة بدقائق قليلة متأثرًا بإصابته، ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي المنطقة والجيران.

كوب شاي ناقص سكر سبب الجريمة

عقب الواقعة انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان في المقهى تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الزبون المتهم وعامل المقهى الضحية بسبب إحضار المجني عليه كوب شاي «ناقص سكر».

وتطورت المشادة الكلامية بينهما ليقوم المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابته في منطقة الرقبة، وتمكن رجال الشرطة من القبض على المتهم مرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الضحية وأمرت بنقله إلى المشرحة، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم في مسرح الجريمة لحظة الواقعة.