عضو الأعلى للجامعات: درجات الثانوية العامة منطقية.. تشبه مرحلة الثمانينيات

قال الدكتور محمود زكي، عضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة طنطا، إن الشكل العام للدرجات النهائية للثانوية العامة لم يتضح حتى الآن، ولكنها ومن وجهة نظره ففي طريقها لتكون أكثر اتزانا من سنوات كثيرة مضت، «بدأنا السنة اللي فاتت وحصل جزع كبير جدا لما الدرجات انخفضت، والناس مكنوش واخدين بالهم أن الدرجات ليس لها علاقة بالتنسيق، والموضوع كله عبارة عن مسابقة».

زكي: درجات أوائل الثانوية العامة بات واقعيا

وأضاف «زكي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدرجات الراهنة لأوائل الثانوية العامة بات واقعيا عما كان عليه من قبل، حيث أصبحت الدرجات منطقية وتشبه مرحلة الثمانينيات وأوائل التسعينيات.

زكي: هناك جامعات أجنبية أول مرة تفتح في مصر

واستطرد: «اللي بذل من مجهودات من قبل وزارة التعليم العالي خلال الفترة الماضية بدأنا نجني ثماره العام الماضي والعام الحالي هو انضمام العديد من الجامعات الجديدة من جامعات حكومية وأهلية كثيرة، والسنة دي بتفتح 10 جامعات خاصة، وجامعات أجنبية أول مرة تفتح في مصر، وأصبح لده قيمة مضافة وزيادة درجة الإتاحة».

وأوضح أن نظرية الإتاحة في الجامعات المختلفة وفرت لكل الطلاب فرصا للتعليم والصحة وكل مجالات الحياة، وهو ما وفره الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل المصريين من منطلق الحياة الكريمة، وفق توجيهاته للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع: «الجامعات الحكومية هي جامعات تقليدية وضخمة ولها تاريخ كبير، والجامعات الأهلية هي جامعات متقدمة للغاية وبتقدم برامج متطورة وتنتمي للسوق المستقبلية بشكل مباشر، والجامعات الخاصة بتحوي إيجابيات من الجهتين، والجامعات الأجنبية بتنقل رؤية وبرامج متطورة من بلدان متقدمة».