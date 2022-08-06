يزداد اهتمام أولياء الأمور بالبحث عن كل ما يخص أخبار الجامعات الخاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ومن ضمن الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث اليومية، مصاريف الجامعة الألمانية في مصر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، التي تمنح الطالب في نهاية الدراسة شهادة دولية معتمدة.

مصاريف الجامعة الألمانية في مصر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، مصاريف الجامعة الألمانية في مصر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة.

الكليات المتاحة في الجامعة الألمانية GUC

وتتيح الجامعة الألمانية لطلاب الثانوية العامة الدراسة في 5 تخصصات، وهي الهندسة، وتكنولوجيا الإدارة، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، الحقوق والدراسات القانونية، والعلوم التطبيقية والفنون.

مصاريف الجامعة الألمانية في مصر 2022-2023

وتنقسم الرسوم المدرسية في الجامعة الألمانية لـ 3 فئات، وهي A B C ، ويحصل طلاب فئتي A و B على منح جزئية حسب معدلاتهم الدراسية، وجاءت المصروفات الدراسية للترم الدراسي الواحد للمصريين، وفق موقع الجامعة، كالتالي:

كلية الهندسة

وتأتي مصروفات الترم الواحد كالتالي:

الفئة A قيمة المصروفات 87 ألفا و950 جنيها.

الفئة B قيمة المصروفات 93 ألفا و250 جنيها.

الفئة C قيمة المصروفات 106 آلاف و650 جنيها.

كلية تكنولوجيا الإدارة

وتأتي مصروفات الترم الواحد كالتالي:

الفئة A قيمة المصروفات 87 ألفا و950 جنيها.

الفئة B قيمة المصروفات 93 ألفا و250 جنيها.

الفئة C قيمة المصروفات 106 آلاف و650 جنيها.

كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية

وتأتي مصروفات الترم الواحد كالتالي:

الفئة A قيمة المصروفات 74 ألفا و800 جنيه.

الفئة B قيمة المصروفات 88 ألفا و250 جنيها.

الفئة C قيمة المصروفات 100 ألف و950 جنيها.

كلية الحقوق والدراسات القانونية

وتأتي مصروفات الترم الواحد كالتالي:

الفئة A قيمة المصروفات 57 ألفا و750 جنيها.

الفئة B قيمة المصروفات 68 ألفا و150 جنيها.

الفئة C قيمة المصروفات 78 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية والفنون

82 ألفا و500 جنيه.

وحتى يتمكن الطلاب من فئتي A و B من الاستمرار في الحصول على الدعم الجزئي للمصروفات الدراسية يجب أن يحافظوا على المعدل التراكمي الإجمالي لديهم أفضل من 3.5.