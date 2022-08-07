علي جمعة: 1000 معجزة خارقة للرسول من ضمنها رؤية ما سيحدث غدا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن هناك نوعين من المعجزات، الأول معجزة الرسالة، والثانية معجزة الرسول، كما أن معجزة الرسول تنقسم إلى معجزة لما هو عام وأخرى لما هو خاص، والعادون والمؤلفون منهم الشيخ يوسف النبهاني كشفوا نحو 1000 معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات لكن يستفيد منها من رآها.

احنا مش معتمدين على المعجزات في الدعوة لله

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «لما واحد يجي يستظرف ويقول يعني إيه الجزع أنّ أو الحصى سبح مين اللي قالكم إيه الخرافة دي؟ نقوله معلش خليك في حالك لأن احنا مش معتمدين على الحاجات دي في الدعوة إلى الله».

وأشار إلى أن هناك معجزات خاصة بالرسول، من ضمنها أنه ظل يأتيه المنام بما سوف يحدث غدا قبل البعث بـ6 أشهر، وذلك لتهيئته للاتصال بما وراء المنظور لكي يثبت الله فؤاده، «لما يشوف الملاك ميتخضش، لأنه حاجة مش معتادة».

وأفاد بأنه من ضمن معجزات الرسول أنه كان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، فكان يواصل الامتناع عن الأكل يومين متواصلين فحاول الصحابة تقليده لم يعرفوا وتساقطوا من الإعياء لأنهم لم يأكلوا طوال 48 ساعة.

أهداف المعجزات

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المعجزة لها أهداف، ومن أهدافها إيصال رسالة إلى الخلق بأن هذا الرسول أو النبي مؤيد من عند خالق السماوات والأرض، كون المعجزة خارقة من خوارق العادات.