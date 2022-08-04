«صحة قنا»: تطعيم مليون و383 ألف مواطن ضد فيروس كورونا

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع مجلس الصحة الإقليمي لمحافظة قنا؛ لمناقشة الوضع الطبي بالمحافظة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات باختلاف الجهات التابعة لها؛ بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تعاون تام بين مستشفيات قنا

ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات من خلال توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم الخدمة الطبية، مشيدا بأداء القطاع الطبى فى المحافظة وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة فى المراكز المتقدمة فى قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما استمع محافظ قنا إلى عرض تفصيلى حول جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه يوجد بالمحافظة 29 مستشفى متنوعا ما بين حكومي وخاص، بالإضافة إلى 237 مكتب صحة، ووحدات رعاية أساسية، ووحدات رعاية طفل، مشيرا إلى أن المستشفيات نجحت خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمات الطبية لعدد مليون و409 آلاف مواطن، ما بين عيادات خارجية، واستقبال وطوارئ، ومرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، العناية المركزة، الولادة، العمليات الجراحية، الغسيل الكلوى.

تطعيم مليون و383 ألفا ضد كورونا بقنا

وأضاف «تواضروس» أنه بالنسبة لموقف لقاحات فيروس كورونا، تم تقديم اللقاحات للمستهدفين في جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى 40 فريقا طبيا متنقلا بهدف الوصول إلى جميع المواطنين في القرى والنجوع، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تطعيم مليون و383 ألفا و524 مواطنا بالجرعة الأولى بنسبة 98.6% من المستهدف تطعيمهم، كما تم تطعيم مليون و5 آلاف و150 مواطنا بالجرعة الثانية، بنسبة 72.6% من المستهدفين.

بدوره، قال الدكتور محمود عبدالهادى مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، إنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين، شملت تقديم 873 ألفا و479 وسيلة منع حمل للمنتفعات بمختلف مراكز المحافظة، وإعطاء 706 الآف و190 جرعة للأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف، كما تم صرف 629 ألفا و612 علبة البان صناعية مدعمة للأطفال المستحقين حتى عمر 6 أشهر، وصرف 412 و388 علبة البان صناعية مدعمة للأطفال المستحقين من عمر 7 أشهر.

مبادرات رئاسية للعناية بصحة المواطنين في قنا

وذكرت الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المواطنين خلال العامين الماضيين، شملت مبادرة صحة المرأة واستفاد منها 832 ألفا و510 سيدات بمراكز المحافظة المختلفة، ومبادرة حملة الانيميا والتقزم حيث تم فحص 364 ألفا و504 طلاب وطالبات بمدارس الريف بالمحافظة، ومبادرة فحص وكشف ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة حيث تم فحص 110 آلاف و63 طفلا، ومبادرة صحة الأم والجنين حيث تم فحص 64 ألفا و541 سيدة، وبرنامج الرعاية الصحية والأساسية المستمرة لكبار السن حيث تم فحص 18 ألفا و754 من كبار السن، ومبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي حيث تم فحص 109 آلاف 990 مواطنا، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية وتم فحص 2 ألف و483 حالة.

6 حملات ضد شلل الأطفال

فيما قال الدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائي، إنه تم تنفيذ 6 حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا منذ عام 2021 وحتى الآن في إطار الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجمهورية مصر العربية، موضحا أنه في فبراير 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفا و78 طفلا بنسبة 101% من المستهدف، وفي مارس 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفا و942 طفلا بنسبة 100%، وفي ديسمبر 2021 تم تطعيم 584 ألفا 259 طفلا بنسبة 100.4%، وفي مارس 2022 تم تطعيم عدد 584 ألفا و507 أطفال بنسبة 100%، وفي مايو2022 تم تطعيم عدد 583 ألفا و806 أطفال بنسبة 99.9%، وفي يونيو2022 تم تطعيم 576 و603 أطفال بنسبة 98.8%.