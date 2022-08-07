كشف ملابسات فيديو اعتداء 6 أشخاص على رجل.. «ضربوه في المقابر»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور متداول عبر فيس بوك، متضمّنا اعتداء بعض الأشخاص على آخر بمنطقة المقابر في القاهرة.

بلاغ باعتداء 6 أشخاص على رجل

وبالفحص تبيّن ورود بلاغ إلى قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، يشكو تضرره من 6 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بـ الاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات عائلية بينهم، ما أسفر عن إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بـ ارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.