تفاصيل جديدة في اعتداء رجل على شقيقته وأبنائها في دمنهور: «نصب علينا»

صوت صفعات ولكمات قوية في أرجاء أحد المنازل بدمنهور، وصراخ أم تستنجد بأحد لينقذها وأولادها من بطش شقيقها، تتألم من ضربها وضرب فلذات أكبادها على يديه أمام أعينها، وسط نظرات غل وكره من زوجة الأخ التي انقضت بالضرب على شقيقة زوجها، فضلا عن تألمها من رؤية أخيها يشارك بضربها وأبنائها برفقة شخص مجهول.. مشهد بين سيدة وشقيقها، اختلفا على بيع منزل يملكانه، لكن الأمر انتهى بأزمة أكبر.

الاتفاق على بيع منزل العائلة

اتفق «أيمن» وشقيقته «سلوى» على بيع منزل أبيهما، بعد كثرة الخلافات الأسرية بينهما عليه، أصر الأول أن يبيعه لشخص بعينه، لم يرضخ لقرار شقيقته في البيع لشخص آخر، هنا راودها الشك حول شقيقها، ودار في عقلها سؤال واحد، وهو لماذا يصر أخيها على البيع لهذا الشخص بعينه، حسب ما ذكرته السيدة «سلوى» صاحبة الـ50 عاما في حديثها مع «الوطن».

زيارة عائلية تحولت لكارثة

لم تمر سوى أيام قليلة، وذهبت السيدة «سلوى» إلى منزل العائلة الذي يقطن به شقيقها في الوقت ذاته، هناك علمت أنّ شقيقها أخذ مال أكبر عن المتفق عليه في بيع المنزل، وادّخره لنفسه، استشاطت الأخيرة غضبا من فعل شقيقها واعتبرته أنّه «نصب عليها»، هرولت مسرعة لسؤال شقيقها الذي نهرها بشدة، واعتدى عليها بالضرب.

نظرات خبيثة وجهتها زوجة الأخ لشقيقة زوجها لحظة ضربها، وتعالت أصواتهما في الخناق والشجار، هنا سمع الابن «رامي» مشاجرة والدته، هرول مسرعا لنجدتها، وخلال الشجار معهم تسللت الزوجة للاستعانة بأحد الأشخاص المجهولين لاستكمال الاعتداء عليهم.

ضرب مبرح

حاولت الأم حماية أطفالها، وأغلقت باب المنزل على الفور، خوفا من بطش المجهول وأخيها، لم تكن تعلم بإصرار المجهول على التخلص منهم، لحظات قليلة مرت ووجدوا المجهول أمامهم واعتدى بالضرب المبرح على «رامي»، ومن جهة أخرى كسر الخال باب المنزل لمساعدة الأول لاستكمال مهمته، حتى تركوهم غارقين وسط دمائهم «الأم وابنها وطفلتها».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة بندر دمنهور، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد باعتداء «أيمن ح» وزوجته، وشخص مجهول «بلطجي»، على زوجته وأبنائه الاثنين، مسببين لهم عدة إصابات بالغة، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى وتم حجزهم به، وحُرر محضر بالواقعة 11716 لسنة 2022، وأمرت جهات التحقيق بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، وجار القبض على المتهمين الثلاثة.