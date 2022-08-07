تعيين 1407 شباب منهم 14 من ذوي الهمم في البحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة في البحيرة، بتعيين 1407 شباب من مختلف المؤهلات، من بينهم 14 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وتسجيل 3303 من راغبي العمل، وتوفير 3 فرص عمل، فضلاً عن استخراج 1179 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، منها 10 منح مواليد بـ21 ألف جنيه، منها منحة مولود توأم، و7 منح زواج واحدة بمبلغ 21 ألف جنيه، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه، و3 منح لوفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف 2000 جنيه لعامل لإجراء عملية جراحية صغرى، فضلاً عن تسجيل 75 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

التفتيش على المنشآت وعقد ندوات

وذكر عثمان عبد الرسول، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 409 منشآت بشكل دوري ومن خلال حملات، فضلا عن إعادة التفتيش على 269 منشأة، ما أسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، وإجراء 3 زيارات خدمات عمالية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 39 منشأة بشكل دوري وعبر حملات، ما أسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ27 منشأة أخرى، إضافة إلى نشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 21 شكوى عمالية، وتم تسوية شكوى منها ودياً، وإحالة 7 للمحكمة العمالية، و13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن تجديد ترخيص عمل لـ5 أجانب.

وفى مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.

صرف معاش أرملة مصري توفي في إيطاليا

وفي سياق آخر، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا، ببحث طلب المواطنة «ش.ح.ف» المقيم فى محافظة الدقهلية، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لهيئة التأمينات الإيطالية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية، للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة عن زوجها المتوفى، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية .

وأوضح «حمزاوي»، أن المكتب نجح مع الهيئة في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة «ش.ح.ف» عن زوجها المتوفى في 5 سبتمبر 2021 الماضي عن عمله بدولة إيطاليا، حيث تقرر صرف معاش شهري لها اعتباراً من شهر أغسطس الجاري بما يعادل نحو 8 آلاف جنيه شهريا، فضلاً عن قيمة المعاشات المستحقة لها منذ وفاة المورث بما يعادل 80 ألف جنيه، والتي تم تحويلها على حسابها البنكي بمصر، وتم إخطار المواطنة لمتابعة حسابها البنكي واستلام مستحقاتها.