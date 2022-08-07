مصرع وإصابة 21 شخصا في تصادم سيارتي نقل أعلى محور سمالوط بالمنيا

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرين، إثر تصادم سيارتي نقل أعلى محور سمالوط بالمنيا، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تصادم

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالمنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور سمالوط المنيا، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين على الطريق، وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

عمال

وتبيّن من خلال تحريات رجال الشرطة في الحادث، أنّ السبب هو تصادم سيارتي نقل، وإحدى السيارتين كان على متنها عمال متجهين إى عملهم في إحدى المزارع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها.