إصابة 12 في تصادم ميكروباص وملاكي على «صحراوي أسيوط» بالفيوم

أصيب 12 شخصاً بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، في حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين للمستشفيات المختصة، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم على الصحراوي الغربي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وملاكي، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، في نطاق المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة وجروح متنوعة، نتيجة الحادث، الذي تبين أنه وقع نتيجة السرعة الزائدة.

نقل المصابين للمستشفى وإزالة آثار الحادث

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى انتشال المصابين من داخل السيارة، ونقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

من جهة أخرى، شهد طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي بنطاق مركز شرطة طامية، إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين، بسبب السرعة الزائدة، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.