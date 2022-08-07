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إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غزة جراء إطلاق الصواريخ

كتب:

رؤى ممدوح
10:37 ص | الأحد 07 أغسطس 2022
قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة «العربية» بأنّ الشرطة الإسرائيلية أطلقت صافرات الإنذار في غلاف مستوطنات غزة جراء إطلاق صواريخ من القطاع، وفق نبأ عاجل.

تطورات متسارعة في قطاع غزة

وتاتي التطورات المتسارعة للأحداث بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد اغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، مساء الجمعة الماضية، لتشتعل الأوضاع في صباح السبت، عقب قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل ومواقع في مدينة غزة ورفح ليرتقي عشرات الشهداء.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أطلقت وابل من الصواريخ محلية الصنع اتجاه تل أبيب ومدينة القدس المحتلة، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف المستوطنين، ودوت صافرات الإنذار داخل عدد من المدن الفلسطينية في الداخل المحتل. 

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بقلم رؤى ممدوح