مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب دراجة نارية بكفر الزيات

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب دراجة نارية، على طريق «كفر المحروق - أبيار» في دائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلابها، وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، والمصابين لمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

نقل الجثة لمستشفى كفر الزيات

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، محضرا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، والمصابين بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» على طريق «كفر المحروق - أبيار» بدائرة مركز كفر الزيات، وسقوط مصابين ومصرع شاب.

الحادث بسبب السرعة الزائدة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز كفر الزيات، إلى محل البلاغ، وتبين مصرع شخص فيما أصيب 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، فيما تم التحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.