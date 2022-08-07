إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب تروسيكل بالشرقية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب تروسيكل بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وجرى تقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل وإصابة 4

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغ بانقلاب تروسيكل ناحية قرية مقرونة التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وجروح وسحجات.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفي منيا القمح المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.