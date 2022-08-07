ما الحكمة من صيام يوم تاسوعاء قبل عاشوراء؟.. الإفتاء توضح

يحل اليوم التاسع من شهر المحرم، الذي يسمى بـ«تاسوعاء»، ومن المستحب أن يصومه المسلم بالإضافة إلى صيام يوم عاشوراء، الموافق غدا العاشر من محرم، وجاء صيام يوم عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن له ثواب وفضل كبير، وبصيام هذا اليوم الكريم، يغفر الله للعبد ذنوب العام الماضي كافة.

صيام يوم تاسوعاء

ويحرص العديد من المسلمين على صيام يوم عاشوراء، في حين يتساءل البعض عن الحكمة في ذلك، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أكدت من خلالها أن الصيام هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرة لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم عاشوراء» أخرجه مسلم في «صحيحه».

ولعل السبب الرئيسي في صيام يوم تاسوعاء هو مخالفة اليهود، حيث أشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في «صحيحه».

أسباب صيام يوم تاسوعاء

ولفتت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم تاسوعاء قبل يوم عاشوراء هو سنة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، مشيرة إلى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في «صحيحه».

وبناء على الحديث سالف الذكر، أوضحت دار الإفتاء أن صيام هذا اليوم من العام له أكثر من حكمة، أبرزها أنه مخالفة لما يتبعه اليهود من شعائر، فضلا عن أن صيام هذا اليوم يأتي بهدف وصل يوم عاشوراء بصوم، كما أشارت الدار أن صيام يوم تاسوعاء أيضا لاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال.