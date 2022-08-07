مدينة زويل: نحقق طلبات سوق العمل والمعايير الموضوعة في أمريكا
كتب:
نرمين عفيفي
12:41 م | الأحد 07 أغسطس 2022
مدينة زويل
قال الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إنّ مدينة زويل تحقق طلبات سوق العمل والمعايير الموضوعة في الولايات المتحدة الأمريكية في 4 برامج،، حيث تتبع المدينة أسلوب التطوير المستمر، بحيث يتم إطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي بدءً من العام الدراسي المقبل، وذلك نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المدينة، خاصة في برنامج الاتصالات وهندسة المعلومات.
تخصصات الطلاب
وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «لدينا 3 برامج، والطالب يتخصص في البرنامج منذ بداية دراسته، وبناءً على ذلك يبدأ في التخصص العام، ثم يمكنه اختيار تخصص دقيق آخر داخل التخصص العام، طبقا لمعايير العمل طبقا لمقياس الولايات المتحدة الأمريكية».