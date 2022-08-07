مدينة زويل: نحقق طلبات سوق العمل والمعايير الموضوعة في أمريكا

قال الدكتور محمود عبد ربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إنّ مدينة زويل تحقق طلبات سوق العمل والمعايير الموضوعة في الولايات المتحدة الأمريكية في 4 برامج،، حيث تتبع المدينة أسلوب التطوير المستمر، بحيث يتم إطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي بدءً من العام الدراسي المقبل، وذلك نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المدينة، خاصة في برنامج الاتصالات وهندسة المعلومات.

تخصصات الطلاب

وأضاف الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «لدينا 3 برامج، والطالب يتخصص في البرنامج منذ بداية دراسته، وبناءً على ذلك يبدأ في التخصص العام، ثم يمكنه اختيار تخصص دقيق آخر داخل التخصص العام، طبقا لمعايير العمل طبقا لمقياس الولايات المتحدة الأمريكية».

استيفاء الشروط

وتابع الرئيس التنفيذي لمدينة زويل: «التقديم مستمر حتى 30 أغسطس، لكن يجب أن يكون الطالب مستوفيا للشروط، فإذا أراد الالتحاق بكلية العلوم والهندسة يجب أن يمر بـ3 مراحل، مقابلة شخصية، امتحان القبول بحيث يختار 5 مواد من أصل 7 مواد يمتحن فيها مثل العلوم والكيمياء والفيزياء والأحياء، أما الامتحان الثالث فهو امتحان اللغة الإنجليزية».