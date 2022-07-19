لطلاب الشهادة الإعدادية.. شروط التقديم بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

تعتبر مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي2022- 2023، حيث يستمر التقديم حتى الأحد الموافق 31 يوليو الجاري.

شروط التقديم بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

وأشارت التعليم، إلى شروط الالتحاق بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية الشريكة مع شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة»، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بها وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022.

- ألا يقل مجموعه عن 200 درجة.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يتاح التقدم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

مميزات مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول علي شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بمصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافأت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

تخصصات مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية والمنهج الدراسي

- تتخصص مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية في تكنولوجيا إنتاج و تصنيع الألبان.

- يشمل المنهج العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع تلك المدارس والتي تشمل«التكنولوجيا التطبيقية، الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، التعليم المزدوج، مراكز التميز» هي مدارس حكومية وتخضع إلى مجانية التعليم، مشيرة إلى ضرورة تسجيل الطالب عن طريق الحساب الموحد له.

وأكدت أن كود الدفع الخاص بمدارس التعليم المزدوج من خلال فورى 66617 أو باسم الخدمة «اختبار- التعليم المزدوج» من خلال البريد المصري، أو E- FINANCE، ويتاح للطالب الدفع حتى موعد غلق باب التقدم للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج.