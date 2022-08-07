سعر الدولار اليوم الأحد 7-8-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك المختلفة من أهم العبارات التي يهتم المواطنون بالبحث عنها، إذ إنّ العملة الأمريكية من أبرز العملات التي يهتم المواطنون بمتابعتها بشكل مستمر لأهميتها في التأثير على مختلف المنتجات.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس الحالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.06 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.08 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، اليوم الأحد الموافق 7أغسطس الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل الدولار في بنك قناة السويس، 19.06 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي نحو 19.07 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع، وفق تعاملات صباح اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل الدولار نحو 19.08 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 19.01 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية 19.16 جنيه للبيع و19.01 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجلت العملة الأمريكية سعر 19.05 جنيه للبيع و19.13 جنيه للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الأحد حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها الوطن لقرائها.