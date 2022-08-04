نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 مقارنة مع الأعوام السابقة: هل هترجع زي زمان؟

«لم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية من طلاب الثانوية العامة، إلا أنّهم من أكثر دفعات الثانوية تميزا».. التصريح الأبرز للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقت إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، حين أعلن نسبة نجاح الطلاب في أول عام شهد تصحيحا إلكترونيا للامتحانات الثانوية العامة 2021، فيما يترقب حاليا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور إعلان نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022، التي تعد أحد المؤشرات لإعلان مجاميع الطلاب لمعرفة النسبة المئوية للمجاميع العليا والدنيا.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022.. هل هترجع زي زمان؟

وانطلاقا من قول الوزير، إنّ نتيجة الثانوية العامة «هترجع زي زمان» من حيث المجاميع، خاصة مع نظام التعليم الجديد الذي يهدف لقياس مستويات الفهم والتحليل بين الطلاب، باعتباره محور التغيير في الثانوية العامة، تزداد حالة الترقب من نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 وهل ستقترب من نسب الأعوام السابقة، أم «هترجع زي زمان».

ويقدم موقع الوطن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور من خلال التقرير التالي، مقارنة بين نسبة النجاح في الثانوية العامة عن الأعوام من 2017 وحتى 2021، والتي جاءت كما يلي وفقا للإحصائيات المعلنة مسبقا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2021.. عام التصحيح الإلكتروني

عام 2021 كان العام الأول الذي شهد التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة للمرة الأولى، وجاءت نسبة النجاح فيه 74%، حيث بلغت نسبة نجاح الشعبة العلمية 76%، والشعبة الأدبية 70%.

وفي نتيجة الثانوية العامة لنفس العام 2021، حصل 20 ألفا من طلاب الثانوية العامة على مجموع مئوي من 90% حتى 95% في الشعبة العلمية، كما شهد العام ذاته تحويل 582 طالبا للنيابة العامة بسبب الغش، إذ أدى الامتحانات 582 ألفا و96 طالبا، نجح منهم 428 ألفا و700 طالب، بناء على الإحصائيات المعلنة من وزير التعليم في مؤتمر صحفي عقده لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

نسبة نسبة النجاح في الثانوية العامة 2017.. أول عام لاستخدام التابلت

شهد أول عام يقرر فيه وزير التعليم استخدام التابلت في امتحانات الثانوية العامة وهو عام 2017، نسبة نجاح 72%، إذ بلغ عدد الطلاب الناجحين 348 ألفا و106 طلاب من بين عدد من حضروا الامتحانات، وهم 480 ألفا و941 طالبا عام 2017.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2018.. تساوت مع عام 2021

وتساوت نسبة النجاح في الثانوية العامة لعام 2018 مع نسبة النجاح لعام 2021 إذا جاءت النسبة 74%، باختلاف عدد الناجحين والحاضرين للامتحانات، إذ حضر الامتحانات في 2018 عدد 556 ألفا و284 طالبا، نجح منهم 413 ألفا و79 طالبا.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2019

وقدّرت نسبة نجاح الطلاب في الثانوية العامة لعام 2019 بنسبة 78%، إذ أدى الامتحانات عدد 577 ألفا و671 طالبا، بلغ عدد الناجحين منهم 453 ألفا و829 طالبا.

عام الكورونا 2020.. أعلى نسبة نجاح للثانوية العامة

وارتفعت نسبة نجاح الثانوية العامة في عام 2020 والمعروف بـ«عام الكورونا»، لانتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد فيه وتحديدا في مارس 2020، إذ جاءت نسبة النجاح فيه 81% وهي أعلى نسبة مقارنة بنسب أعوام من 2017 وحتى 2019.

ويوفر موقع الوطن من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 لجميع الطلاب إمكانية الحصول على النتيجة بعد تدوين البيانات الخاصة بالشعبة ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- اختيار الشعبة.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.