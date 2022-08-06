بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. خطوات التقديم للجامعات الأهلية

نتيجة الثانوية العامة 2022، ظهرت منذ قليل، واستطاع الطلاب الاستعلام عنها ومعرفة المجموع الذي يحدد تخصصهم الجامعي، ووفقا لذلك يبحث الراغبون في دراسة التخصصات بأحدث البرامج العلمية، عن خطوات التقديم للجامعات الأهلية.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» أبرز المعلومات عن التقديم للجامعات الأهلية، والدراسة بها، وذلك في السطور التالية:

التقديم للجامعات الأهلية

خصصت وزارة التعليم العالي موقعا رسميا للتقديم للجامعات الأهلية، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات مصرية وعربية وأجنبية، إذ يكون التقديم من هنــا، أما الطلاب العرب والأجانب «غير المصريين» فيكون التقديم عبر بوابة الطلبة الوافدين من هنــا.

كما يتاح التقديم للجامعات الأهلية للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة والمتوسطة، في بعض البرامج طبقًا للقواعد.

تعليمات هامة قبل التقديم للجامعات الأهلية

يعتبر التسجيل على موقع التقديم للجامعات الأهلية مجاني بالكامل، ولا يكلف المتقدم أي رسوم.

عند التسجيل عبر الموقع يجب التأكد من أن البريد المسجل تستطيع الوصول اليه دائمًا، إذ يعد وسيلة التواصل بين الجامعة والطالب.

التأكد من دقة البيانات الشخصية المذكورة خلال التقديم خاصة بيانات الرقم القومي.

ينصح أن يقوم الطالب أو ولي الأمر بإدخال البيانات والرغبات، ولا ينصح بالتعامل مع المكتبات الخارجية.

تدفع الرسوم عبر موقع التقديم فقط، وهي عبارة عن رسوم دخول اختبارات القبول، ولا تسترد في كل الأحوال.

الحفاظ على بيانات تسجيل الدخول عبر موقع التقديم، إذ هي مسؤولية الطالب فقط.

خطوات التقديم للجامعات الأهلية

ويمكن للطلاب التقديم للجامعات الأهلية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة:

الدخول على موقع التقديم للجامعات الأهلية من هنـا.

تسجيل إنشاء حساب جديد، من خلال تسجيل البريد الإلكتروني، وكتابة كلمة المرور، والضغط على تسجيل الدخول، ثم الذهاب إلى البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل.

قم بتسجيل دخولك مرة أخرى على الموقع.

استيفاء بيانات الطالب، مثل الاسم باللغة العربية والانجليزية، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، الرقم القومي، العنوان، وغيرها.

تحديد علامة على موافقة ولي الأمر على صحة البيانات، والضغط على حفظ البيانات.

بعد حفظ البيانات ستعود إلى الصفحة الرئيسية، قم باختيار الرغبات من أعلى الصفحة.

اختيار الجامعة ثم المجال، هل ستحتاج لسكن، أم أنت مقيم.

ستظهر الكليات ذات التخصص الذي اخترته، قم بترتيبهم حسب رغبة الطالب.

بعد التأكد من التخصيص وترتيب الرغبات قم بالضغط على اتمام تسجيل الرغبات.

ستنتقل بعد ذلك لصفحة دفع الرسوم، اختار طريقة الدفع سواء شركات التحصيل أو البنك الأهلي، وأخيرًا الضغط على «ادفع الآن»، سيظهر كود يمكنك التوجه لدفع قيمة الرسوم به من شركات التحصيل.