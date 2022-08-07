دينا الوديدي تحيي حفلا غنائيا ضمن ليالي المهرجان الصيفي بـ«روماني الإسكندرية»

تحيي الفنانة دينا الوديدي مساء غدا الإثنين، ليلة جديدة من المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس الجاري.

أغاني دينا الوديدي في حفل الإسكندرية

وتغني دينا الوديدي خلال حفل المهرجان الصيفي، عدة أغنيات منها «تدور وترجع، سكون، ياللي معدي، دواير، السيرة الهلالية، كتر الوجع»، وغيرها، والتي تميزت بتقديمها على مدار الأعوام الماضية.

تجارب دينا الوديدي

وتتميز دينا الوديدي بطابع خاص في أدائها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة «الورشة»، وبعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، وقدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين، منهم الموسيقار فتحي سلامة، وفرقة مسار إجباري والفنان هاني عادل وغيرهم.

المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني

يأتي ذلك بعدما أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الثقافة المصرية أعدت برنامجا مميزا لأنشطة متعددة ومتنوعة تقام في مختلف أرجاء مصر خلال صيف 2022، وتهدف إلى إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان، وهو ما تبين من المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية الذي عاد للأضواء مرة أخرى بعد توقفه لمدة عامين بسبب فيروس كورونا.