معلومات عن قسم الأدلة الجنائية في «علوم بنها».. أحدث برنامج دراسي بالجامعة

أعلنت كلية العلوم بجامعة بنها تدشين أحدث برنامج دراسي جديد لها تحت مسمى قسم الأدلة الجنائية والذي ستبدأ الدراسة به هذا العام بمصروفات، تحت اسم «العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية: برنامج دراسي جديد لنيل درجة البكالوريوس من كلية العلوم جامعة بنها»، وستكون الدراسة به في فرع الجامعة بالعبور.

ويختص قسم علوم الأدلة الجنائية الجديد بكلية العلوم جامعة بنها، بالبحث عن جمع المعلومات في مجال التحقيقات الجنائية بأسلوب منهجي علمي منظم من خلال تقديم مجموعة من القرائن المقبولة بحكم القانون والتي يمكن من خلالها إثبات مجموعة من الحقائق التي تدور حول الجريمة، بالإضافة إلى القدرة على نسبتها إلى فاعل معين تبعا لنوع الأدلة سواءا كانت مادية أو معنوية.

أهداف برنامج الأدلة الجنائية بكلية العلوم بجامعة بنها

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرؤف الحفناوي، منسق البرنامج الجديد، ومدرس علم الحشرات الجنائي، والحاصل على الدكتوراه بنظام الإشراف المشترك من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أن البرنامج الدراسي هو الأحدث في البرامج الدراسية لمرحلة البكالوريوس في كلية العلوم ببنها، ويهدف إلى تخريج كوادرمؤهلة للعمل كخبراء في مجال علوم الطب الشرعي والأدلة الجنائية وسد النقص الموجود في هذه التخصصات.

الأول من نوعه في الجامعات المصرية

وأضاف منسق البرنامج الدراسي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن برنامج العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات الحكومية في مصر، والذي يتيح الحصول على درجة البكالوريوس في هذا التخصص.

وتابع أن البرنامج الجديد يتوافق مع توجه الدولة العلمي في تخريج أجيال جديدة مزودة بأحدث الأساليب والتطبيقات وأكثر تخصص وخبرة في هذا المجال، علاوة على استحداث فرص عمل جديدة لطلاب كلية العلوم مؤهلين للعمل في هذا المجال داخل مصر وخارجها.

تفاصيل الدراسة في برنامج الأدلة الجنائية

وأوضح منسق البرنامج التفاصيل الخاصة بالدراسة في القسم الجديد في فرع الجامعة بالعبور كالتالي:

- مدة الدراسة: 4 سنوات

- الدرجة العلمية الممنوحة: يحصل الطالب عند إتمام الدراسة على درجة البكالوريوس في العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية من كلية العلوم جامعة بنها.

- الكليات المشاركة في البرنامج: كلية العلوم وكلية الطب وكلية الحقوق، بالإضافة إلى خبراء من مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

الفرص الوظيفية المحتملة لخريجي الأدلة الجنائية

وأشار منسق برنامج الأدلة الجنائية بكلية علوم جامعة بنها، أن البرنامج الجديد يمنح الدارس بكالوريوس العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية، وبعد التخرج يمكنه العمل في مجال التحقيق أو في المختبرات، حيث سيكون الطالب مؤهلا للعمل في المجالات التالية:

- مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل

- إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية

- معامل الكشف عن السموم والمخدرات التابعة لوزارة الصحة

- إدارة الجمارك والحجر الزراعي والصحي للموانئ البرية والبحرية والجوية

- إدارات الإطفاء

- هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

- مصانع الأغذية

- مختبرات التحاليل الطبية المختلفة

- الأوساط الأكاديمية كالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مثل المركز القومي للبحوث والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

وأوضح منسق البرنامج أنه جرى عقد بروتوكولات تعاون مع كل من كلية الطب جامعة بنها لتدريب الطلاب بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، ومعامل التحاليل بالكلية والمركز القومي للبحوث لتدريب الطلاب، حيث سيتم تدريبهم خاصة في قسم السموم وملوثات الغذاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتدريب الطلاب في برامج المخدرات ومكافحة الجريمة وإدارة الأزمات.

وجاري عقد اتفاقية تعاون مع مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، واتفاقية تعاون مع إدارة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.