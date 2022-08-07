هل صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها؟.. «الأزهري» يوضح

هل صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها؟ سؤال يردده الكثيرون، خاصة مع اقتراب موعد صيام يوم عاشوراء الذي يتزامن مع يوم عاشوراء غدا الاثنين، ويصوم معظم الناس اليوم الأحد تاسوعاء اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليبقى السؤال هل صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها؟

أفضل الأعمال يوم عاشوراء

أجاب عن هذا التساءل الدكتور أسامة الأزهري، مؤكدا أن يوم عاشوراء من الأيام المهمة التى يجب على المسلم أن يستغلها جيدا في العبادات، موضحا أن صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة، مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يكفر ذنوب سنة ماضية.

ودعا «الأزهري» في فيديو له، المواطنين على ضرورة عقد النية لصيام يوم عاشوراء، الموافق غدا الإثنين، من الآن، موضحا أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبلها، مشيرا إلى أنه مهما كانت الذنوب فإن الله ـ سبحانه يغفرها لعبد الصائم في هذا اليوم، فهو منحة إلهية عظيمة، يجب أن نغتنمها.

صيام يوم عاشوراء

وأوضح الأزهري أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صام يوم عاشوراء، متابعا: «قال إن عشت العام القادم، سأصوم يوما قبله، فلا مشكلة أبدًا فى أن نصوم اليوم منفردا، وإن تمكنت من الصيام قبله فلا مشكلة أيضا، وفى الحالتين يكتب الأجر كاملا».

وأشار إلى أن النبى يوم هجرته، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل، فقالوا: إن الله نجى موسى فيه، فقال: نحن أولى بموسى منهم: «أن نبى الله موسى، خرج من مصر مع بنى إسرائيل فى هذا اليوم، وأتبعهم فرعون بغيا وعدوًا، وقال أصحاب سيدنا موسى إنا لمدركون، فأوحى الله إلى نبيه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، وأهلك الله فرعون ومن معه، ونجا ببدنه ليكون آية لمن بعده».