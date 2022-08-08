كلمة مسحت سنين صداقة.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في شبرا

شد وجذب بين المتهم والمجني عليه وسط محاولة الأهالي بإنهاء المشاجرة بينهما، تقهقر القاتل خطوات معدودة للخلف حتى يظن المواطنون أن الموضوع انتهى، لكن كان ذلك الهدوء الذي يسبق العاصفة فأخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض «سكين»، وسدد طعنات نافذة لصديقه في منطقة الصدر أردته قتيلاً على الفور.

فشل محاولة الأهالي في إنقاذ الشاب

صراخ النساء رجّ المكان عقب هروب المتهم بعدما طعن صديق عمره أمام عيون الأهالي في منطقة الساحل بشبرا، ونقل المواطنون المجني عليه للمستشفى في محاولة لتداركه بالعلاج اللازم وإنقاذه إلا أنه كان لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دقائق إثر طعنة نافذة في القلب أودت بحياته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الساحل بلاغا يفيد بمصرع شاب في مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة البلاغ وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مشادة كلامية بين الصديقين وراء ارتكاب الجريمة

وبسؤال شهود العيان، تبين أن السبب وراء الجريمة كان نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، وقيام كل منهما بالتطاول اللفظي على الآخر ما أدى لتصاعد الموقف واحتدام الأمر وطعن الضحية، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم ومكان تواجده ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليه وإحالته أمام تحقيقات النيابة العامة.

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه يدعى «حسين»، يبلغ من العمر 26 سنة، حيث تبين من خلال الفحص إصابته بجرح طعني نافذ في منطقة الصدر، ولم يقصد المتهم قتله ولم يكن لديه سبق الإصرار والترصد لصديقه من قبل، وأنه كان يحاول الدفاع عن نفسه.

تجديد حبس المتهم والتصريح بدفن جثة الشاب

وقرر قاض المعارضات أمس الأحد، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل صديقه كما صرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب المجني عليه عقب الانتهاء من التشريح والتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة تمهيدا لتفريغها.