اليوم.. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا على مسرح أكاديمية الدلتا في المنصورة

يستعد رامي جمال، مساء اليوم الاثنين، لمقابلة جمهوره في مدينة المنصورة، وذلك من خلال إحيائه حفلا غنائيا على خشبة مسرح أكاديمية الدلتا، وسط حضور جماهيري.

وسيقدم رامي جمال خلال حفله في مدينة المنصورة عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة التي يطلبها الجمهور، وأيضًا أغانيه الجديدة التي طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا.

حفل غنائي لرامي جمال

كان رامي جمال قد طرح مؤخرًا عدد من الأغاني الخاصة من ألبومه الغنائي الجديد وكان من بينها أغنية «مسيري أنساك» التي طرحها منذ يومين، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، من ألحان محمد العدل وتوزيع ومكساج إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغاني رامي جمال

كما طرح رامي جمال أيضًا أغنية بعنوان «موقف ضعف» وهي من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت الأغنية نجاحًا، إذ تخطت نسبة مشاهدتها 25 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتقول كلمات الأغنية:

أنا ف العادة كنت ف روحي مش مهمل

دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك

قالولي بجد لما في حد خير تعمل

تلاقي الشر بدليل إن أنا لقيتك

أنا ف العادة كنت ف روحي مش مهمل

دي غلطة وحيدة بس في عمري حبيتك

قالولي بجد لما في حد خير تعمل

تلاقي الشر بدليل إن أنا لقيتك

وهناك أيضًا أغنية بعنوان «قمر ومنور» التي تعاون فيها مع الشاعر عمرو المصري، والملحن محمود أنور، والموزع أسامة الخطيب.