تنسيق الكليات 2021 المرحلة الثانية.. تعرف على مجاميع الطب البيطري

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن تنسيق الكليات 2021 المرحلة الثانية، الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنسيق العام الدراسي 2021-2022، التي أكدت أنها شهدت انخفاضاً كبيراً في الحدود الدنيا.

تنسيق الكليات 2021 المرحلة الثانية

ترصد «الوطن» في السطور التالية تنسيق الكليات 2021 المرحلة الثانية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، وذلك في عدد من الكليات أهمها الطب البيطري والحاسبات والمعلومات.

- كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة جنوب الوادي 357 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة المنصورة 359 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة سوهاج 358 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة القاهرة 356 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة أسيوط 356 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية 357 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة دمنهور 357 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة المنيا 357 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة المنوفية 357 درجة.

- كلية حاسبات ذكاء اصطناعي جامعة القاهرة علوم 357 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمياط علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا علوم 355.5 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج علوم 356 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة طنطا علوم 354 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة أسوان 354 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة بنها 355 درجة.

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة بني سويف 353 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس علوم 354 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة كفر الشيخ علوم 353 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات 353 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الأقصر علوم 352 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق علوم 352 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 353 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة العريش 352 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة مطروح 352 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف علوم 351 درجة.

- كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد 351 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور بالنوبارية علوم 351 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العريش علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة السويس علوم 349 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية بشبين الكوم علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350 درجة.

- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الفيوم علوم 350 درجة.