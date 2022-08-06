توقعات تنسيق الكليات 2022-2023: انخفاض الحدود الدنيا لكليات النظري

كشف التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الثانوية العامة 2022، للشعب الدراسية المختلفة «علمي علوم وعلمي رياضية والشعبة الأدبية»، توقعات تنسيق الكليات 2022-2023، والحدود الدنيا المتوقعة للكليات المختلفة سواء كليات القطاع الطبي أو الأدبي أو كليات القطاع الهندسي.

توقعات تنسيق الكليات 2022-2023: 80% للهندسة

ووفقاً للبيان الإحصائي لـ نتيجة الثانوية العامة 2022، نجد أنَّ عدد الحاصلين على درجات ما بين 85% فما فوق بالنسبة للشعبة العلمية علوم، هو 42053 ألف طالب وطالبة، وللشعبة الرياضية 12280 طالبًا وطالبة، والشعبة الأدبية 1781 طالبًا وطالبة.

ووفقا للأعداد المتوقع قبولها بالقطاع الهندسي، التي تبلغ نحو 18 ألف طالب وطالبة، نجد أن توقعات تنسيق الكليات 2022-2023 للقطاع الرياضي، فيها الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة سيقف عند 80%.

وبالنسبة لتوقعات تنسيق الكليات 2022-2023 الشعبة الأدبية، وبعد الانخفاض الذي أوضحته شرائح مجاميع نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب الشعبة، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الأدبي عن العام الماضي بواقع درجتين كحد أقصى لكل كلية.

توقعات تنسيق الكليات 2022-2023: ارتفاع طفيف للحدود الدنيا لكليات الطب

وبالنسبة لتوقعات تنسيق الكليات 2022-2023 القطاع الطبي، وتشمل كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري، وتشير التوقعات إلى الارتفاع الطفيف في مجاميع كليات القطاع الطبي عن العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع نسب شرائح المجاميع عن العام الماضي بنسبة 2.3%، إذ سجلت نسبة النجاح العام الماضي 76%، بينما سجلت نسب النجاح العام الحالي 78.32%، ووفقاً للأعداد المتوقع قبولها بكليات القطاع الطبي، التي تستوعب ما يقرب من 43 ألف طالب وطالبة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الوزارة في انتظار ورود نتيجة الثانوية العامة 2022 للوزارة بشان تحليلها من قبل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي، وكذلك تحديد الحدود الأعداد المقرر قبولها بالكليات المختلفة خاصة كليات القطاع الطبي، إذ أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا للتنسيق الأسبوع المقبل لوضع الخطوط العريضة لتنسيق الجامعات 2022.

التعليم العالي: 11 أغسطس آخر موعد لاختبارات القدرات.. ولن يتم مد التسجيل

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يكون الثلاثاء الموعد المتوقع لانطلاق أعمال مرحلة التنسيق، مؤكّدة أنَّ 11 أغسطس المقبل، آخر موعد لأداء اختبارات القدرات، مؤكّدة أنَّه لن يتمّ مدّ موعد اختبارات القدرات 20222 فوق المهلة المحددة.