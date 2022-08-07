«بشاي» تعلن زيادة سعر طن الحديد 400 جنيه.. و «عز» تقرر التثبيت

أعلنت شركة بشاي للصلب، في رسالة للموزعين، زيادة أسعارها، بدءًا من اليوم الأحد، بمقدار 400 جنيه، ليصل السعر إلى 17.900 جنيه للطن، شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

زيادات سعرية

وقالت مصادر بسوق الحديد لـ«الوطن»، إن مصانع الدرفلة رفعت أسعارها من 200 إلى 500 جنيه في بداية الشهر، حيث رفع مصنع عنتر ستيل، والمعادي ستيل السعر 500 جنيه ليصبح 17 ألف جنيه لكل منها، كما زادت أسعار مصانع العربية والكومي 300 جنيه إلى 17 ألفا و17.200 جنيه على التوالي، ونفذت شركات العشري (ستارز ستيل) والجيوشي ستيل وبيانكو وميدي ستيل زيادات سعرية بقيمة 200 جنيه للطن ليصبح السعر 16.700 جنيه لكل منها تسليم أرض المصنع.

وأكدت المصادر أن أسعار الحديد مصانع الدرفلة بدأت في الارتفاع في النصف الثاني من يوليو بزيادات وصلت إلى ألف جنيه في الطن، في الوقت التي ثبتت فيها أسعار حديد عز عند 17.670 جنيه والسويس للصلب وحديد المصريين عند 17.570 جنيه، وجميعها شامل الضريبة تسليم أرض المصنع.

أسعار مدخلات صناعة الصلب

وشهدت الأيام الماضية تباينا في أسعار مدخلات إنتاج الصلب، حيث شهدت أسعار حديد التسليح وبعض المكونات استقرارا نسبيا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، مقارنة بأول الشهر، فيما ارتفع سعر بعض الخامات الأخرى، عالميا. واستقرت أسعار كل خام الحديد عند مستوى 115 دولارا للطن، وسجلت قبل يومين نحو 110 دولارا للطن.

فيما تراجعت أسعار الخردة إلى 358 دولار طن، بعدما سجلت 375 دولارا للطن، مقارنة بنحو 329 دولار للطن الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، بينما تراوحت أسعار البيليت «مربعات الصلب» ما بين 525 – 680 دولار للطن، لترتفع بذلك عن مستويات أول الشهر الماضي، حيث كانت تدور ما بين 500 – 550 دولارا للطن.