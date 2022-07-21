رغم ارتفاع الخام عالميًا.. استقرار أسعار حديد التسليح في مصر

سيطر الاستقرار على أسعار حديد التسليح بكافة المصانع المحلية بعد موجة من الانخفاض خلال الشهر الماضيين متأثرًا بتراجع البورصات العالمية في أسعار خام البيلت، ولكن أسعار المواد الخام عاودت الارتفاع من جديد ما أوقف مسيرة الانخفاض ودفع الأسعار للاستقرار.

مزيد من الانخفاض بنحو 1500 جنيه

وكانت التوقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض بنحو 1500 جنيه للطن الواحد إلا أن معاودة صعود أسعار الخردة بالبورصات العالمية وبالتبعية أسعار خام البيلت دفع أسعار المنتجات النهائية للاستقرار في ظل التباطوء الملحوظ في معدلات استيراد المواد الخام.

الصعود من جديد بزيادات تدريجية

وكشفت مجلة «ستيل أوريس»، العالمية، المتخصصة في مجال صناعة الصلب، أن أسعار الخردة التي تستخدم في تصنيع خام البيلت حققت أدنى مستوياتها في منتصف يونيو الماضي وتعاود الآن الصعود من جديد بزيادات تدريجية سجّلت حتى الآن زيادة قدرها 80 دولارًا للطن.

انخفاض قيمته 500 جنيه في المتوسط

وكانت مصانع حديد التسليح أعلنت بداية شهر يوليو الجاري عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري مصحوبةً بانخفاض قيمته 500 جنيه في المتوسط للطن الواحد مقارنةً بأسعار شهر يونيو، وذلك مدفوعًا بحسب المنتجين إلى الهبوط المتتالي بأسعار خام البيلت بالبورصة العالمية وتحديدًا الوارد من السوق الروسية، علمًا بأن أسعار الحديد سجلت في شهر يونيو المنتهي انخفاضًا تجاوز 1100 جنيهًا للطن مقابل أسعار شهر مايو الماضي.

17670 جنيهًا سعر حديد عز

وسجّلت أسعار مجموعة حديد عز 17670 جنيهًا، واستقر سعر السويس للصلب عند 17570 جنيهًا، فيما تسجل أسعار مجموعة بشاي 17500 جنيه، وحديد المصريين 17570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، ويستقر سعر منتج الجيوشي للصلب عند 17300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبذات السعر يأتي حديد الجارحي، وسجل حديد المراكبي 17550 جنيهًا للطن، فيما يباع منتج مصر ستيل بسعر 17450 جنيهًا للطن.