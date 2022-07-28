إعلان أسعار حديد التسليح أغسطس 2022 خلال ساعات.. و«الشعبة» تتوقع تراجعها

تستعد الشركات المنتجة، لإعلان أسعار حديد التسليح، تسليمات أغسطس 2022، خلال ساعات، وسط توقعات بمواصلة استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، إثر تراجع خام الحديد عالميًا.

سعر طن الحديد في مصر

ورجح أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تشهد أسعار الحديد استقرارًا بنسبة 80% في مقابل توقعات بانخفاض الأسعار بنسبة 20%، وذلك بسبب انخفاض أسعار الحديد عالميا.

وأوضح أن قرار البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أمس سيؤدي الى انخفاض أسعار خامات السلع خاصة الحديد.

وتابع الزيني في تصريحاته لـ «الوطن»، أن الشركات المتخصصة في صناعة الحديد بمصر سوف تعلن عن سعر طن الحديد خلال اليومين المقبلين والمرجح استقرارها أو انخفاضها مستبعدًا زيادة سعر طن الحديد مؤكدا أن أسعار الحديد منخفضة عالميًا.

انخفاض أسعار الحديد في العالم

يذكر أن بنك جولدمان ساكس بقيادة نيكولاس سنودون أكد في تقريرهم بحثي أن التوقعات تشير إلى تراجع خام الحديد خلال الأشهر الثلاثة والستة المقبلة إلى 70 دولارًا و85 دولارًا للطن، على التوالي، من 90 دولارًا و110 دولارات للطن.