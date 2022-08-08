حظك اليوم برج الأسد الاثنين 8-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أحسن توظيف مواهبك في العمل اليوم مولود برج الأسد، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك.

ووفق خبراء الفلك، فمولود برج الأسد يعرف عنه أنه طموح بشكل كبير، ويستطيع أن يحقق نجاح كبير في حياته المهنية بسبب قدرته على بذل مجهود كبير حتى يتخطى كل العقبات المختلفة التي تواجهه ويصل لمراده، ويتسم هذا البرج بالقوة الكبيرة والغرور الشديد في كل شئ فهو يحب أن يكون الأفضل دائما في كل شئ.

واليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم لديك إصرار وطاقة وقدرة على الخلق والابتكار، فلتحسن توظيف مواهبك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك ساحرا وتحصل على الاهتمام بك وتسن قوانينك بذكاء، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس الحالي.