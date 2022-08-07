رامي رضوان يحيي الذكرى الأولى لـ دلال عبد العزيز بدعاء: اللهم اغفر لها

حرص الإعلامي رامي رضوان على إحياء الذكرى الأولى لرحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، والتي رحلت عن عالمنا في نفس اليوم من العام الماضي.

وشارك الإعلامي رامي رضوان صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وأحيا ذكراها بدعاء خاص لها، حيث قال «اللهم أظلها تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه، اللهم ثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام، اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم ابني لها بيتا في الجنة، واجعل ملتقانا بها هناك».

رامي رضوان يحيي ذكرى دلال عبد العزيز

وتابع «رضوان» قائلا «اللهم ارحمها واغفر لها، وانظر إليها بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم اجزها عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهم يّمن كتابها ويسر حسابها، وثقل بالحسنات ميزانها، وثبت على الصراط أقدامها، واسكنها في أعلي الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك (صلي الله عليه وسلم)، اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم تعد بيننا وبينها إلا الدعاء».

رحيل دلال عبدالعزيز إثر إصابتها بكورونا

يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا في شهر أبريل 2021، ونُقلت الى المستشفى هى وزوجها الفنان الكبير سمير غانم، وبالفعل خضعت لبروتوكول العلاج لكن حالتها تدهورت بشكل كبير بسبب إصابة الرئة بالفيروس إلى أن توفيت في يوم 7 أغسطس 2021.