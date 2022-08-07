تنسيق الكليات 2022.. تعرف على قواعد وأسلوب ترتيب الرغبات 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل مهمة بشأن تنسيق الكليات 2022 خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة، إذ أكّدت وزارة التعليم العالي، أنَّ الطالب يحدد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات ويختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج التي تمّ استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

تنسيق الكليات 2022.. ضوابط مهمة لكتابة الرغبات

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنَّ قواعد وأسلوب ترتيب الرغبات في تنسيق الكليات 2022 تشمل أيضاً أنَّ يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

وشددت الوزارة على الطالب بضرورة اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط ويجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب، التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى أنه بعد أن ينتهي الطالب من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك ويمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

وأكّدت الوزارة أنَّه إذا عدّل الطالب رغباته عدة مرات سيحفظ الحاسب آخر تعديل فقط، ويتمّ التنسيق وفقًا لآخر تعديل قمت به، لافتة إلى أنَّ طرق التعرف على نتيجة الترشيح هي أن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قدم الطالب رغباته عليه، ويتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب، التي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.