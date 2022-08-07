تنسيق الكليات 2022.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى علمي رياضة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد التنسيق واتباع كل الضوابط المحددة له، موضحة أنَّها كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة هو 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، موضحة أن عدد الطلاب 15220 طالب وطالبة.

خطوات تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- كتابة الرغبات بالترتيب الذي يراه الطالب.

- كتابة الرغبات يشترط مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

بالتزامن مع تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2022، وجهت وزارة التعليم العالي، مجموعة من التعليمات المهمة للطلاب، موضحة أنه سيكون متاح لهم قائمة بأسماء الكليات والمعاهد ويجب عليهم اختيار الرغبات من بينها، مؤكّدة أنَّ الموقع يعرض أيضًا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة ليستطيع الطالب بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعه.

وشددت وزارة التعليم العالي، على الطلاب بضرورة مناقشة الأسرة في ترتيب اختيارات الكليات بعناية شديدة حتى تكون الاختيارات ممثلة تماما لرغبات الطالب وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

وأشارت الوزارة إلى أنَّه إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

ولفتت إلى أنَّ مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني هي التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير ويسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.