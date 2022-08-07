تعرف على دعاء صيام عاشوراء قبل ساعات من بدايته

يأتي دعاء صيام عاشوراء على رأس قائمة المسلمين في استعداداتهم للاحتفال بيوم عاشوراء، الذي سيبدأ غدا الاثنين، ويعد الصيام من أبرز العبادات التي تحرص عليها فئة كبيرة من العباد في هذا اليوم الكريم، من أجل التقرب إلى الله عز وجل، ورغبة منهم في أن يحقق لهم ما يأملون، وفي هذا السطور التالية تستعرض «الوطن» الأدعية المستجبة في هذا اليوم.

دعاء صيام يوم عاشوراء

دعاء صيام يوم عاشوراء من الأدعية التي لم يرد لها صياغة محددة، ولكن هناك بعض الأدعية التي يستحب أن يحرص المسلم على ترديدها خلال هذا اليوم المبارك، ومنها:

- اللهم تقبل مني صيام يوم عاشوراء واجعله سببًا في أن تغفر لي ما تقدم من ذنب يوما تأخر يا رب العالمين.

- اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ.

- اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون.

يوم عاشوراء إحياء لذكرى نجاة سيدنا موسى من بطش فرعون

وبالحديث عن دعاء صيام عاشوراء، لا بد من الإشارة إلى أن صيام هذا اليوم له فضل كبير، فبصيامه يغفر الله ذنوب العبد، كما أن صيامه يأتي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء لذكرى سيدنا موسى عليه السلام عندما نجاه الله من فرعون، حيث ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

أدعية مستحبة أثناء صيام يوم عاشوراء

وعن دعاء صيام عاشوراء، تعد الأدعية الآتية من الأدعية المستحب أن يحرص المسلم على ترديدها خلال نهار هذا اليوم المبارك، وهي:

- اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

- اللهم يا مفرج كل كرب ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء، ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

- اللهم يا محسن قد جاءك المسيء وقد أمرت يا محسن بالتجاوز عن المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك، فأنت بالبر معروف وبالإحسان موصوف، أنلني معروفك وأغنني به عن معروف من سواك يا أرحم الراحمين.