تنسيق الكليات 2022.. «التعليم العالي» تحدد موعد انتهاء المرحلة الأولى

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء المرحلة الأولى، موضحة أنَّه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة اتباع القواعد المعمول بها بدقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنَّ موعد انتهاء المرحلة الأولى هو يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، موضحة أنَّ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة العلمية 89.02% فأكثر والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الهندسية 83.17% فأكثر والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية 64.51% فأكثر.

خطوات تنسيق المرحلة الأولى

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- يكتب الطالب الرغبات بالترتيب الذي يراه.

- يكتب الرغبات مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وبالتزامن مع تحديد موعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، وجهت سارة صبري، أخصائية اجتماعية، نصائح مهمة للطلاب، موضحة أنَّ نجاح الطالب في الثانوية العامة لم يكن يوماً مجهولاً أو عن طريق السحر وإنما يتمثل في تطبيقك لمبادئ أساسية في حياتك وخططاً تضعها حتى لا تقع فريسة لمخططات الآخرين، ويجب العمل أكثر حتى تحصل على ما تريد وتصبح لديك قيمة في الحياة والعمل.

وأكّدت أنَّ المثابرة كنز لا يفنى ويجب على الطالب ألا يتمنى الحصول على مشاكل أقل بل يجب أن ينمي مهاراته حتى يكون مؤهلاً لسوق العمل، وما سيتعرض له طوال حياته من خلال الالتحاق بكورسات مختلفة وتعلم مهارات جديدة في مختلف المجالات.

وأوضحت أنَّ الانضباط الذاتي هو الجسر الفاصل بين وضع الأهداف وتحقيق الإنجازات، موضحة أنَّه يجب على الطالب عدم التوقف عن تطوير ذاته وتحديد نقاط الضعف والقوة لديه والمواد الصعبة والسهلة خلال دراسته، وأن يثق في أحلامه وقدرته على تحقيقها والابتعاد عن الاستسلام.