تنسيق الكليات 2022.. المرحلة الأولى لطلاب أدبي بحد أدنى 64.51%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2022، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وحتى الإثنين الموافق 15 من الشهر نفسه.

تنسيق الكليات 2022.. حد أدنى 64.51% فأكثر لطلاب أدبي

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان عاجل لها، إنَّ تنسيق الكليات 2022، لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولى من التنسيق بحد أدني مجموع درجات 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

تنسيق الكليات 2022.. قبول 80 ألفًا و63 طالبًا بشعبة أدبي

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ تنسيق الكليات 2022، لطلاب الشعبة الأدبية، سيبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، وحتى الإثنين الموافق 15 من الشهر نفسه، إذ سيتمّ قبول نحو 80 ألفًا و63 طالب وطالبة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على الطلاب والقائمين على التنسيق ومعامل التنسيق في الكليات.

تنسيق الكليات 2022.. إجراءات مشددة ضد كورونا

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة أعدت جميع معامل التنسيق بالجامعات، لبداية تنسيق الكليات 2022، في المرحلة الأولى بداية من الخميس المقبل، وتستمر لمدة 5 أيام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق.