تفاصيل جولة كاظم الساهر الفنية بالقاهرة.. حلقة تلفزيونية وحفل بالأوبرا

بدأ الفنان كاظم الساهر، اليوم، جولته الفنية في القاهرة بعد أن أحيا منذ أيام حفلا كبيرا في مدينة الساحل الشمالي بعد فترة غياب دامت ما يقرب من الـ13 عاما.

حفل كاظم الساهر في الأوبرا يوم الثلاثاء

عاد كاظم الساهر، إلى القاهرة بعد أن قضى أسبوعا في الساحل الشمالي من أجل التحضير وإحياء حفله الغنائي المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية يوم الثلاثاء المقبل.

وعلمت «الوطن»، أن «الساهر»، اليوم، سيسجل حلقة تلفزيونية في إحدى البرامج الكبرى التي تذاع عبر فضائية «سي بي سي»، ثم سيتوجه إلى الأوبرا من أجل التجهيز لأولى بروفات حفله المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.

ثم سيكون لدى الساهر غدا الاثنين بروفة أخرى في الأوبرا هي البروفة الرئيسية والتي سيكون فيها كل الموسيقيين.

أول حفل لكاظم الساهر في الأوبرا بعد 13 عاما

حفل الساهر يوم الثلاثاء في التاسعة مساء سيكون مختلفا للغاية لكونه الأول له في دار الأوبرا بعد فترة غياب ما يقرب من 13 عاما بالتحديد من 2009 حين ما دخل في خلافات مع الدكتورة رتيبة الحفني رئيس مهرجان الموسيقى العربية التي صدر على إثرها قرار بعدم غنائه في الأوبرا مرة أخرى ليعود في الأيام الماضية للتجهيز لحفله في الأوبرا بعد أن انتهت خلافاته مع الدار بوفاة «الحفني».

يذكر أن كاظم الساهر كان قد أحيا حفلا غنائيا فى الساحل الشمالي وقدم خلال الحفل عدد كبيرا من اغنياته الشهيرة منها اراضي خدودها وقولي احبك