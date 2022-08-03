محمد رمضان يعود من اليونان ويستعين بـ عبدالحليم حافظ في مطار برج العرب

وصل الفنان محمد رمضان، اليوم، إلى أرض مصر، بعد جولة غنائية ناجحة في دولة اليونان الأيام الماضية، وذلك قبل أيام قليلة من إحيائه عدة حفلات بمدينة العلمين الجديدة، الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو من داخل المطار، حيث التف حوله عدد من العاملين هناك وحرصوا على التقاط الصور بصحبته فور وصوله، وإبداء إعجابهم به.

محمد رمضان في مطار برج العرب: صور سيلفي وغناء العندليب الأسمر

وحرص محمد رمضان، على أن يتضمن مقطع الفيديو الذي نشره بصحبة معجبيه في مصر، صوت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وبالتحديد مقطع من أغنية البندقية «بلادي بلادي أنا نار تحرق أعاديكي.. بلادي بلادي بلادي أنا دمي نيل يرويكي.. بلادي بلادي ولا عمري أفرط فيكي.. وأموت أنا بهتف بيكي يا بلادي».

وكتب تعليقًا على الفيديو قائلًا: شكرًا كل عمال مطار برج العرب على هذا الحب والترحاب، وصلت اليوم مصر استعداداً لـ حفلات مدينة العلمين الجديدة، ثقة في الله نجاح يليق ببلدي.

أسعار تذاكر حفل محمد رمضان في العلمين الجديدة

وتقام حفلات محمد رمضان، في مدينة العلمين أيام 12 و19 و26 من شهر أغسطس الجاري، وتم طرح تذاكر الحفل المقرر إحياؤه يوم 12 أغسطس، وتقسيمها إلى 5 فئات، الأولى سعرها 35 ألف جنيه لـ8 أفراد، والفئة الثانية 15 ألف جنيه لـ 6 أفراد، والفئة الثالثة 8 آلاف لـ4 أفراد، والفئة الرابعة وقوفًا بـ950 جنيهًا، أما الفئة الخامسة والأخيرة والخاصة بالوقوف على الشاطئ والرملة بـ500 جنيه.