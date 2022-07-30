يسري نصر الله: محمد رمضان يتبرأ من دوره في فيلم «احكي يا شهرزاد»

فجر المخرج يسري نصر الله مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه تبرؤ وندم الفنان محمد رمضان على دوره في فيلم «احكي يا شهرزاد» لتضمنه عددًا من المشاهد الساخنة.

وقال يسري نصر الله في برنامج «حوارات مع عباس» الذي يقدمه الفنان عباس أبوالحسن عبر موقع «يوتيوب»: «الفنان باسم سمرة حينما قرأ الدور شبط فيه وكان يتمنى أداء دور محمد رمضان، بس مكنش ينفع لأننا كنا عاوزين شاب يبان ضعيف ومقهور، فقال لي أنا ممكن أعمل أي دور حتى لو الأخت الكبيرة رحاب الجمل».

وكشف المخرج يسري نصرالله عن كواليس فيلم احكي يا شهرزاد مؤكدًا أن الكاتب الراحل وحيد حامد بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً منه، فأخرج له سيناريو قائلا له: «يا تصيب يا تخيب»، وبالفعل أخذ السيناريو منه لقراءته في المنزل، ولفت الاسم انتباهه آنذاك، وقصة الفتيات الثلات، ومن هنا جاءت موافقته على إخراج هذا الفيلم.

يسري نصر الله يتحدث عن احكي يا شهرزاد

وشدد على أن الخلاف الشديد كان على شخصية «سعيد» التي قدمها الفنان محمد رمضان، لأن وحيد حامد على الرغم من استغلال الفتيات الثلاث لسعيد، كان يريد أن يكون هناك جملة في آخر العمل تؤكد أنه يستحق القتل ثلاث مرات، ولكنه - أي نصر الله - رأى أن سعيد كان مستغلاً من قبل الفتيات، وبالتالي لا يجوز أن تُقال هذه الجملة لأنها لن تحظى بمصداقية من أحد.

تفاصيل فيلم احكي يا شهرزاد

يذكر أن فيلم احكي يا شهرزاد شارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم منى زكي وحسن الرداد ومحمد رمضان ورحاب الجمل ونسرين أمين وناهد السباعي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله.