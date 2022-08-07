محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة دوشة.. فيديو

روج الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لأغنيته الجديدة دوشة.

ونشر محمد رمضان، مقطعا من الأغنية الجديدة، وعلق عليه: «طلبت معايا أقفل الصيف بدوشة قريبا.. الثقة في الله نجاح».

محمد رمضان يطرح كليب تنطيط

وطرح الفنان محمد رمضان منذ أيام، كليب جديد بعنوان «تنطيط»، ونال إشادات الجمهور.

الأغنية من كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق.

محمد رمضان في المشوار

وشارك الفنان محمد رمضان خلال السباق الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل المشوار، وهو من بطولة دينا الشربيني وندى موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.