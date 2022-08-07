حزب العدل يثمن لقاءات الأحزاب حول الحوار الوطني: لا نريد إلا الإصلاح

ثمن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، ما يجري من نقاشات وحوارات مستمرة بين القوى السياسية والحزبية المختلفة حول ماهية الحوار الوطني وجديته وأهم ملفاته.

وأكد «الشناوي»، أن حزب العدل اختار لنفسه لونا مغايرًا عن الأحزاب الأخرى، يهدف منه إلى الإصلاح وتقديم بدائل منطقية قابلة للتطبيق، وليس مجرد معارضة لاظهار العيوب والسلبيات، وجاء الاختيار موافقًا لرؤى جميع أعضاء الحزب، بداية من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، مرورا بكل أعضاء الهيئة العليا للحزب، وحتى أحدث عضو.

رفض القائمة المغلقة كنظام انتخابي

ومع اختيار الطريق الصعب، ورغم رفض الحزب للقائمة المغلقة كنظام انتخابي، إلا أن الحزب نجح بالفعل في الحصول على مقعدين في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وقدم من خلال النائبين عبد المنعم إمام وزينب السلايمي، أداءًا برلمانيًا متميزًا، حتى أن منظمة ماعت، أعلنت أن أفضل أداء خلال الفصل التشريعي هو أداء نواب حزب العدل، رغم العدد القليل، ولا زال الحزب يطالب بتعديل طريقة الانتخابات ويرفض القائمة المغلقة.

الحوار الوطني

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول الحوار الوطني بمقر حزب أبناء مصر، بحضور رئيس حزب أبناء مصر وهيئته العليا، ورئيس حزب المستقلين ونائبه، وعبد العزيز الشناوي أمين عام حزب العدل، وعثمان مصطفى مساعد أمين عام حزب العدل لشئون العمال.

دعم قضايا المرأة

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل، على أنه رغم ضعف الامكانيات، إلا أن حزب العدل دشن اجتماعات ولقاءات متعددة بالمحافظات منها في الإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وأسوان والمحلة، ضمت عدد من ممثلي الأحزاب بهذه المحافظات، منهم المصريين الأحرار والأحرار الدستوريين والأحرار الاشتراكيين والتجمع وحماة وطن والإصلاح والنهضة والاتحاد.

وتعددت اللقاءات فنتج عنها العديد من المكتسبات، خاصة فى ظل تقسيم الاهتمامات لملفات نوعية، فعلى سبيل المثال نجحت الاجتماعات التي دعى إليها حزب العدل ورعاها فى الإسكندرية في تدشين صالون دائم لـ قضايا المرأة، وتم وضع رؤى لتعديل القوانين التى تهم المرأة وتسليمها لمسئولي الحوار الوطني، ووضع إطار محدد لكيفية مواجهة العنف الموجه ضد المرأة، كل ما سبق وضعته ممثلات المرأة بالأحزاب المشاركة، فى بادرة أمل كادت أن تختفي خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشناوي: في حزب العدل، لدينا إصرار على تحقيق النتائج، وفق رؤى علمية قابلة للتنفيذ والتطبيق وسنصل لأهدافنا، فلن تضيع الحقوق طالما ورائها مطالب، فما بالكم بمطالب مؤهل وتم إعداده جيدا ليواكب ما نحلم به فى الجمهورية الجديدة.