القصة الكاملة لعاطل هشم رأس مسنيّن في الهرم: «حاولا منعي من سرقة دراجة نارية»

«حاولوا منعي من السرقة وكانوا هيسلموني للشرطة».. بتلك الكلمات برر عاطل قتله لمسنيّن في الهرم خلال التحقيقات، بعد أن استخدم حجرًا وأصابهما في رأسيهما الأمر الذي تسبب في مصرعها، وتركهما غارقين في بركة من الدماء ولاذ بالفرار.

سرقة دراجة نارية وراء الجريمة

شرع المتهم في جريمته حال رؤيته لدراجة نارية وعندما حاول سرقتها استوقفه مسن، سائلًا إياه عما يفعل وعندما تبين المتهم أنه مالك الدراجة شرع في التعدي عليه للتعالى أصوات المسن، طالبًا العون أو الاستغاثة ليقوم المتهم بضربه بحجر على رأسه الأمر الذي أحدث به إصابة توفى على إثرها على الفور.

ليتنبه إليه شقيقه مسن آخر وعندما أسرع إلى المتهم وحاول منعه تعدى عليه هو الآخر بحجر على رأسه، الأمر الذي أحدث به إصابه لم يتحملها بسبب كونه طاعنًا في السن ليلقى مصرعه في الحال، وظن المتهم أنه أفلت بجريمته وفعلته، ولكن تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من كشف هويته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها معترفًا أنه حال محاولته سرقة دراجة نارية شاهده مالكها مسن «المجني عليه» وحال منعه تعدى عليه بالضرب واستخدم حجرًا أصابه به في رأسه الأمر الذي أدى لتهشمها، ولحظة فراره حاول شقيق المجني عليه (مسن) اللحاق به الأمر الذي دفعه هو إلى إصابته بحجر على رأسه هو الآخر ليسقط على الأرض جثة هامدة.

تشريح جثامين الشقيقين

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، التي أمرت بنقل جثامين الشقيقين لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وإعداد تقرير مفصل يوضح أسباب الوفاة، كما تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.